Детское радио
Все новости Обо всем СпортСобытияСтильЛичный опыт Развлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Детское радио

24 подписчика

Москва примет первые международные детские Творческие игры стран БРИКС

Москва примет первые международные детские Творческие игры стран БРИКС

Стартовали первые международные детские Творческие игры стран БРИКС. Событие организовано Ассоциацией деятелей детского творчества в рамках работы Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ совместно с региональным общественным движением в поддержку талантливой молодежи «Синергия талантов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх