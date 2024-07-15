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ФБР рассматривает покушение на Трампа как возможный акт внутреннего терроризма

ФБР рассматривает покушение на Трампа как возможный акт внутреннего терроризма

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает покушение на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании как возможный акт внутреннего терроризма, инцидент также расследуется спецслужбами как покушение на убийство.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да как бы само ФБР не было &quot;учредителем и организатором&quot; этого покушения. Люди видели стрелка карабкающегося с винтовкой на крышу ангара,  полиция НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА, а один полицейский встретил этого чувака уже с винтарём в руках и обосравшись от страха тихо удалился не подняв шум. По плану Трампа должны были грохнуть, все помогали как могли, и только криворукость исполнителя сорвала этот план. Стрелка естественно грохнули, чтобы он не рассказал о заказчике. Димакратия, ёпта!
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