ФБР рассматривает покушение на Трампа как возможный акт внутреннего терроризма

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Леонид Ла Рошель

Да как бы само ФБР не было "учредителем и организатором" этого покушения. Люди видели стрелка карабкающегося с винтовкой на крышу ангара, полиция НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА, а один полицейский встретил этого чувака уже с винтарём в руках и обосравшись от страха тихо удалился не подняв шум. По плану Трампа должны были грохнуть, все помогали как могли, и только криворукость исполнителя сорвала этот план. Стрелка естественно грохнули, чтобы он не рассказал о заказчике. Димакратия, ёпта!