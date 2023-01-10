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В Барнауле разнорабочий украл из машины работодателя 100 тысяч рублей и попался полиции

В Барнауле разнорабочий украл из машины работодателя 100 тысяч рублей и попался полиции Против подозреваемого возбудили уголовное дело В Барнауле полицейские раскрыли кражу 100 тысяч рублей из автомобиля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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