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РПЦ может причислить полководца Суворова к лику святых

РПЦ может причислить полководца Суворова к лику святых

Русская православная церковь (РПЦ) может канонизировать полководца Александра Суворова. Об этом сообщил председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

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