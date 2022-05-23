РПЦ может причислить полководца Суворова к лику святых

Русская православная церковь (РПЦ) может канонизировать полководца Александра Суворова. Об этом сообщил председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Русская православная церковь (РПЦ) может канонизировать полководца Александра Суворова. Об этом сообщил председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
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