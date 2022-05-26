«Бостон» уверенно победил «Майами» и повел в финальной серии Востока

«Селтикс» ведут в серии 3:2 и следующий матч проведут на домашней арене. В ночь на 26 мая в Майами (штат Флорида, США) завершился пятый матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс».