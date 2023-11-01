В Ивановской области создают инфраструктуру для развития предприятий и комфортной жизни на селе В рамках XII Петербургского международного газового форума сегодня подключили к голубому топливу сельхозпредприятие «Славянка» в Фурмановском районе.
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