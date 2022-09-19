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Крым продолжит помогать Донбассу в подготовке референдума

Крым продолжит помогать Донбассу в подготовке референдума

  Сенатор Цеков: Крым поможет Донбассу, Херсону и Запорожью в подготовке референдумов Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор  Сенатор Цеков: Крым поможет Донбассу, Херсону и Запорожью в подготовке референдумов Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил,что власти полуострова продолжат оказывать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также Херсонской и Запорожской областям в подготовке референдумов о вхождении в состав России.

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