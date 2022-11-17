Как выглядит форма команд на чемпионате мира-2022 в Катаре: Бразилия, Аргентина, Германия и другие

Обзор дизайна экипировки всех национальных команд. Группа А Катар — Nike Основная форма сборной Катара выдержана в консервативном стиле.
Популярные статьи
- Прощаемся с РПЛ до марта: похоже, достать «Зенит» могут только «Спартак» или «Ростов» (но будет сложно)
- Первая часть интервью Роналду, Медведев проиграл Циципасу, Новак разбил Рублева, победа «Зенита», бан Левандовского, «Краснодар» может позвать Слуцкого и другие новости
- Составы Аргентины, Испании, Нидерландов на ЧМ-2022, поул Магнуссена, НХЛ перенесла Кубок мира и другие новости утра
Свежие комментарии