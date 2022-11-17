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Как выглядит форма команд на чемпионате мира-2022 в Катаре: Бразилия, Аргентина, Германия и другие

Как выглядит форма команд на чемпионате мира-2022 в Катаре: Бразилия, Аргентина, Германия и другие

Обзор дизайна экипировки всех национальных команд. Группа А Катар — Nike Основная форма сборной Катара выдержана в консервативном стиле.

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