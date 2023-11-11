Ермак в беседе с советником Байдена призвал США ускорить поставки оружия ВСУ

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого призвал Вашингтон ускорить процесс передачи оружия Вооружённым силам Украины.
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