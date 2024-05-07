Захарова заявила о "расслоении сознания" в администрации Байдена из-за отношения к МУС

Двойственное отношение Соединенных Штатов к решениям Международного уголовного суда (МУС) говорит о «расслоении сознания» чиновников американской администрации, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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