Звукорежиссера оштрафуют за накладку во время трансляции парада в Москве

Корреспондентку, которая прочитала рэп про "спортивки "Адидас" наказывать не будут Звукорежиссера телеканала "Москва 24" оштрафуют за то, что в эфир трансляции парада ко Дню Победы попал момент, на котором девушка-корреспондент разминается перед включением.
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