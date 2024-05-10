Звукорежиссера оштрафуют за накладку во время трансляции парада в Москве

Корреспондентку, которая прочитала рэп про "спортивки "Адидас" наказывать не будут Звукорежиссера телеканала "Москва 24" оштрафуют за то, что в эфир трансляции парада ко Дню Победы попал момент, на котором девушка-корреспондент разминается перед включением.