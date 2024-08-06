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Царьград

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Тайный проект Кремля "привёл Киев в ярость" - в разы важнее Крымского моста. Что известно о новейшем логистическом хабе России?

Тайный проект Кремля "привёл Киев в ярость" - в разы важнее Крымского моста. Что известно о новейшем логистическом хабе России?

Украинская сторона поспешила рассказать, что длительно готовящийся, притом без всякой шумихи, тайный проект Кремля запущен – это "привело Киев в ярость".

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Комментарии
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holms sherlok
диверсиям, в которых участвовали местные жители, работающие на Украину.     - по законам военного времени: поймали на месте там же и засудили....
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17 час.

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