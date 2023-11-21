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Несекретные материалы

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Сколько детей нужно иметь каждой русской женщине, чтобы Россия не вымерла?

Сколько детей нужно иметь каждой русской женщине, чтобы Россия не вымерла?

В настоящее время одной из важных российских проблем является снижение численности населения. Нынешние власти предпринимают определённые попытки для того, чтобы страна выбралась из демографической ямы, но специалисты констатируют – их усилий явно недостаточно.

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