Исторический центр Иркутска: поездка на ретро-трамвае

Иркутск, словно драгоценный ларец, хранит в себе множество тайн и историй. И один из самых необычных способов прикоснуться к прошлому этого сибирского города – экскурсия на ретро-трамвае от Иркутского областного краеведческого музея.
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