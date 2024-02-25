Боррель предсказал скорое завершение конфликта на Украине и назвал страх Европы

Глава дипломатии ЕС призвал больше поддерживать КиевИсход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Евросоюз должен больше поддерживать Киев, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
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