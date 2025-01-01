👶 В Севастополе первым в новом году родился мальчик Малыш ростом 52 сантиметра и весом 3470 граммов появился на свет 1 января в 1:44.
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👶 В Севастополе первым в новом году родился мальчик Малыш ростом 52 сантиметра и весом 3470 граммов появился на свет 1 января в 1:44.