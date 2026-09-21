Число электронных заявлений в Росреестр Москвы выросло на 7% за год

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве в августе получило 135 тысяч 775 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости.
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