Суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в подготовке теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга 5 января арестовал подозреваемого в подготовке теракта. Арест молодого человека 2008 года рождения, которому вменяют попытку теракта с использованием СВУ, продлится до 21 февраля.
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