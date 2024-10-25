МИД РФ прокомментировал видео, на котором Лаврову наступили на ногу на саммите БРИКС

В ведомстве заявили, что верить глазам не стоит. В российском МИД прокомментировали ранее появившееся в Сети видео, на котором главе ведомства, который находился на одном из заседаний саммита БРИКС случайно отдавили ногу.
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