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Нарендра Моди на саммите G20 впервые официально использовал название страны Бхарат вместо слова «Индия»

Нарендра Моди на саммите G20 впервые официально использовал название страны Бхарат вместо слова «Индия»

Заявления представителей индийского руководства о том, что страна собирается избавляться от британского колониального наследия, оказались не пустым звуком.

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