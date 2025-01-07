Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тринадцать боевиков ВСУ сдались в плен у курского хутора Бердин

Тринадцать боевиков ВСУ сдались в плен у курского хутора Бердин

Тринадцать украинских боевиков сдались в плен в окрестностях хутора Бердин на Курском направлении. Это остатки той группы боевиков, которые предприняли попытку прорыва на Курском направлении, передает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

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