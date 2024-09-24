Чем заняться на даче осенью: две идеи быстрого строительства

Каждый десятый хочет провести его на даче. И хотя отдых часто ассоциируется с блаженным ничегонеделанием, дачная традиция требует трудовых подвигов, которые повышают самоуважение, вызывают «респект» соседей и, конечно, помогают сделать участок и дом еще уютнее.