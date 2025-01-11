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По данным агентств по мониторингу климата, 2024 год официально стал самым жарким годом за всю историю наблюдений и первым годом, в котором температура (в среднем) превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C

﻿﻿По данным агентства по мониторингу климата, 2024 год официально станет самым жарким годом за всю историю наблюдений и первым годом, когда температура (в среднем) превысит доиндустриальный уровень на 1,5°C.

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