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Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»

Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»

Только несколько дней назад в материале «Нужно отстранять от эфира таких звезденей» говорил, что нужно просто не допускать на телевидение, вычеркнуть из состава публичных лиц, упоминаемых в центральных СМИ, «культурных деятелей» типажа Киркорова, Лазарева, Билана, тяготеющих к распространению идеек нетрадиционных сексуальных отношений, навязыванию дурных вкусов и кощунственных образов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ДЕЛО ПУГАЧЕВОЙ живет и процветает? Она все еще имеет силу в России? Надо же. Мафия... А от Киркорова уже воротит...
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1 час.
Волков Владимир
&quot;Песню года&quot; в этом веке не смотрел ни разу. Огонек не смотрю лет пятнадцать. От физиономий Киркорова, Галкина, Агутина тошнит.
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48 мин.
СП
Сергей Потемкин
А вы кого хотели ?  &quot;Пикник&quot;  или  Самойлова ?  А может Бутусова ?  Их не позовут. Эрнсту они не нравятся
Ответить
2 мин.

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