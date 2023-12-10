Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»

Только несколько дней назад в материале «Нужно отстранять от эфира таких звезденей» говорил, что нужно просто не допускать на телевидение, вычеркнуть из состава публичных лиц, упоминаемых в центральных СМИ, «культурных деятелей» типажа Киркорова, Лазарева, Билана, тяготеющих к распространению идеек нетрадиционных сексуальных отношений, навязыванию дурных вкусов и кощунственных образов.