Только несколько дней назад в материале «Нужно отстранять от эфира таких звезденей» говорил, что нужно просто не допускать на телевидение, вычеркнуть из состава публичных лиц, упоминаемых в центральных СМИ, «культурных деятелей» типажа Киркорова, Лазарева, Билана, тяготеющих к распространению идеек нетрадиционных сексуальных отношений, навязыванию дурных вкусов и кощунственных образов.
Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»
Комментарии
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лл
лина любимцева
ДЕЛО ПУГАЧЕВОЙ живет и процветает? Она все еще имеет силу в России? Надо же. Мафия... А от Киркорова уже воротит...
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1 час.
Волков Владимир
"Песню года" в этом веке не смотрел ни разу. Огонек не смотрю лет пятнадцать. От физиономий Киркорова, Галкина, Агутина тошнит.
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48 мин.
СП
Сергей Потемкин
А вы кого хотели ? "Пикник" или Самойлова ? А может Бутусова ? Их не позовут. Эрнсту они не нравятся
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2 мин.
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