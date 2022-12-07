АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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Ещё более 20 врачей ведущих московских стационаров отправились на помощь коллегам в Луганск и Донецк

Московские врачи оказывают помощь гражданам в больницах Луганска и Донецка На официальном сайте мэра и правительства Москвы появилась информация, что еще одна мультидисциплинарная бригада московских врачей отправилась на помощь жителям ЛНР и ДНР.

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