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Появились первые кадры с места вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

Появились первые кадры с места вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

t.me/vm_sut / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало первую фотографию с места вынужденной посадки пассажирского самолета Ан-2 в Якутии.

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