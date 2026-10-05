Русская весна
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Русская весна

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Сайт, который знал слишком много: 20 лет WIKILEAKS

Сайт, который знал слишком много: 20 лет WIKILEAKS

Кто имеет право решать, что узнает общество: государство, журналист, информатор или «ынтэрнэты»? Ровно 20 лет назад сайт с незамысловатым дизайном навсегда разрушил государственные представления о тайне в цифровую эпоху.

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