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Основные причины, почему наращенные волосы притягивают неудачи

Основные причины, почему наращенные волосы притягивают неудачи

Основные причины, почему наращенные волосы притягивают неудачи Алёна ЮрьеваМногие женщины мечтают о длинных, густых волосах и обращаются к процедуре наращивания, даже не подозревая, что вместе с новой причёской в их жизнь могут прийти тревога, неудачи и энергетическое истощение.

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