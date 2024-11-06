НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

158 подписчиков

Аршавин о тестах на допинг: «Футболистов редко ловят. Мы играем каждые 3 дня, будешь его есть – уедешь на каталке. В России чаще брали пробы, чем за границей»

«Тест на допинг футболисты сдают, но редко ловят. Это не цикличный вид спорта, мы играем каждую неделю, а сейчас – каждые три дня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх