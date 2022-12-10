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Гендиректор «Зенита»: Бразилия вылетела с ЧМ из-за отсутствия Малкома и Клаудиньо

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с РИА Новости выразил недоумение, почему главный тренер сборной Бразилии Тите не вызвал Малкома и Клаудиньо на чемпионат мира.

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