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Сепаратистская партия победила на выборах в канадской провинции Квебек

Сепаратистская партия победила на выборах в канадской провинции Квебек

Сепаратистская партия Квебека (PQ) одержала победу на выборах в указанной канадской провинции. По итогам выборов она вернулась к власти впервые за более чем десять лет.

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