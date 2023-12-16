Российская школьница упала с высоты 13-го этажа и выжила

В Ленинградской области 11-летняя девочка упала с общего балкона на 13-м этаже. Инцидент был зафиксирован утром в минувшую пятницу, 15 декабря, в многоэтажном жилом доме на Пражской улице в Кудрово, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.