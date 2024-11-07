На Правобережье в тройном ДТП пострадали люди

Вчера вечером на Правобережье в Калуге произошла авария с участием трех машин. По данным полиции, 6 ноября в 18 часов 20 минут 46-летний водитель машины Renault Sandero ехал от улицы Энергетиков в сторону улицы Генерала Попова.
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