Приложением «Госуслуги Дом» смогут воспользоваться владельцы частных домов и родственники собственников

В начале января востребованная платформа для решения вопросов ЖКХ расширила функционал. Теперь приложением «Госуслуги Дом» могут воспользоваться не только собственники квартир, но и владельцы частных домов, а также арендаторы жилья или родственники хозяев.
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