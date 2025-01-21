НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Приложением «Госуслуги Дом» смогут воспользоваться владельцы частных домов и родственники собственников

В начале января востребованная платформа для решения вопросов ЖКХ расширила функционал. Теперь приложением «Госуслуги Дом» могут воспользоваться не только собственники квартир, но и владельцы частных домов, а также арендаторы жилья или родственники хозяев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх