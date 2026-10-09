Российские машины заняли почти две трети рынка: продажи заметно прибавили

Российский автопром укрепил позиции на внутреннем рынке. По итогам девяти месяцев 2026 года автомобили отечественного производства заняли 63,8% продаж новых машин — на 8,9 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым