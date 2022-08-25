WSJ: США назначат генерала для миссии помощи Украине и дадут ей название

Администрация президента США планирует в ближайшие недели дать название своей миссии по помощи Украине, а также назначить ее руководителем одного из генералов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных о ситуации американских чиновников.
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