В Удмуртии возбудили 10 уголовных дел в отношении охотников

Ижевск. Удмуртия. С начала года сотрудники охотнадзора Удмуртии провели более двух тысяч рейдов. Об этом сообщила первый заместитель министра природных ресурсов республики Роза Аснанова.
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