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Новости Тамбова

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Входная группа тамбовского парка Победы участвует во всероссийском конкурсе

Входная группа тамбовского парка Победы участвует во всероссийском конкурсе

Работу тамбовских архитекторов оценят на федеральном уровне. Одна из городских инсталляций участвует во всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств».

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