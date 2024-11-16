Входная группа тамбовского парка Победы участвует во всероссийском конкурсе

Работу тамбовских архитекторов оценят на федеральном уровне. Одна из городских инсталляций участвует во всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств».
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