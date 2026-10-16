Как соединить массовую культуру и элитарную? Да очень просто — французская художница Катрин Тери (Catherine Théry) создала серию работ «Pas celles que vous croyez» (Не то, за что вы думаете).
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