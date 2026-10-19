REUTERS/Аарон Шварц Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о паузе в сотрудничестве с ЦРУ доказывают, что Белый дом вводил ограничения на обмен разведданными, несмотря на свои публичные заверения в непрерывности этого процесса.