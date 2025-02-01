В Киеве паника: Исчезли три истребителя, включая F-16 — грешат на наш Су-57

Из-за разгрома ВСУ на южном охвате Красноармейска Повітряні Сили подняли в небо свои самолеты и, похоже, уже пожалели об этом Наше Минобороны официально подтвердило освобождение села Новоелизаветовка (Павлоградское направление).
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