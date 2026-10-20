В Исламабаде на заседании Совета глав правительств ШОС рассмотрят план мероприятий по реализации программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года, а также вопросы цифровизации наземных перевозок и создания базы данных инвестиционных проектов в промышленности.