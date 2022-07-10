Закон и Порядок

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Похищение Европы

Похищение Европы

Добрый день, Империя. Для начала цитата из ТГ-канала наших коллег Геоэнергетика.Инфо — как правило, их информации можно доверять полностью, поскольку они опираются на огромный объем данных, полученных от европейских и международных структур.

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