Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Но пока он раздаёт интервью голландской прессе Экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии, в феврале 2022 года Саликов командовал одним из подразделений ЧВК «Редут», а в конце декабря 2023 года приземлился в аэропорту Схипол в Амстердаме — главной воздушной гавани страны.