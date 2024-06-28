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Коррупция в «Азербайджане» достигла критического уровня — политолог Фархад Ибрагимов

Коррупция в «Азербайджане» достигла критического уровня — политолог Фархад Ибрагимов

БАКУ (ИА Реалист). Коррупция в так называемом Азербайджане достигла критического уровня и продолжает подрывать основы азербайджанского общества и экономики, заявил азербайджанский оппозиционный политолог Фархад Ибрагимов.

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