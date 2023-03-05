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Стефен Карри и Андре Игудала, скорее всего, вернутся в строй в воскресном матче против «Лейкерс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и форвард Андре Игудала, скорее всего, вернутся в состав команды в воскресном гостевом матче против «Лейкерс».

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