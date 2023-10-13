Подполковник Квятковски предрекла Украине потерю интереса со стороны США

Палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине. Об этом 12 октября заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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