Летний корпоратив за городом в 2025 году обойдется в среднем в 62,5 тысячи

В среднем по России стоимость летнего корпоратива в загородном доме с организацией события, оформлением площадки, арендой всего необходимого оборудования и реквизита, а также шоу-программой обойдется в 62 532 рубля.
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