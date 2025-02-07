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Сотрудники ФСБ поймали четырёх диверсанток, готовивших по заданию СБУ теракты в российских городах

Сотрудники ФСБ поймали четырёх диверсанток, готовивших по заданию СБУ теракты в российских городах

Сообщение Центра общественных связей ФСБ от 7.02.2025:"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырёх агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса.

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Комментарии
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С
Сергей
зачем давать сроки !??? кормить из наших налогов !! только расстрел и всенародно . что бы все видели !
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13 час.
Н
Наталья
Зачем закрывать лица этих прошмандовок?
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11 час.
Александр Дубков
пора отвечать перед БОГОМ
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10 час.
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