Симоньян рассказала о тяжелом состоянии мужа

Симоньян со слезами поделилась о плачевном состоянии режиссера Кеосаяна Главный редактор медиахолдинга RT Маргарита Симоньян в интервью в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия» рассказала о тяжелом состоянии своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.
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