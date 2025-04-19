Симоньян рассказала о тяжелом состоянии мужа

Симоньян со слезами поделилась о плачевном состоянии режиссера Кеосаяна Главный редактор медиахолдинга RT Маргарита Симоньян в интервью в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия» рассказала о тяжелом состоянии своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.