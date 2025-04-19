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Симоньян рассказала о тяжелом состоянии мужа

Симоньян рассказала о тяжелом состоянии мужа

Симоньян со слезами поделилась о плачевном состоянии режиссера Кеосаяна Главный редактор медиахолдинга RT Маргарита Симоньян в интервью в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия» рассказала о тяжелом состоянии своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.

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